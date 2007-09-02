На танцювальному конкурсі ”Євробачення” Україна посіла друге місце
Боролися до самого кінця
На танцювальному конкурсі "Євробачення" Україна посіла друге місце. Переможцем стала Фінляндія, "бронза" дісталася Ірландії.
Як повідомляє радіо "Свобода", за результатами голосування лідери - Катя КУККУЛА і Юссі ВААНАНЕН - набрали 132 бали. Українська танцювальна пара у складі Юлії ОКРОПІРІДЗЕ та Іллі СИДОРЕНКА завершила змагання зі 121 балом. Вони вели боротьбу за перше місце до самого кінця і по ходу голосування навіть кілька разів випереджали фінів. Ірландці Нікола БІРН і Мік ДОНЕГАН заробили 95 балів.
Усього змагалися 16 країн. Кожна танцювальна пара мала продемонструвати 2 бальних танці: у латиноамериканському і вільному стилі з елементами національного колориту.
У травні на пісенному конкурсі "Євробачення" виконавець від України Вєрка Сердючка (сценічний образ Андрія ДАНИЛКА) також посів 2-е місце.