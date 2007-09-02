На танцювальному конкурсі "Євробачення" Україна посіла друге місце. Переможцем стала Фінляндія, "бронза" дісталася Ірландії.

Як повідомляє радіо "Свобода", за результатами голосування лідери - Катя КУККУЛА і Юссі ВААНАНЕН - набрали 132 бали. Українська танцювальна пара у складі Юлії ОКРОПІРІДЗЕ та Іллі СИДОРЕНКА завершила змагання зі 121 балом. Вони вели боротьбу за перше місце до самого кінця і по ходу голосування навіть кілька разів випереджали фінів. Ірландці Нікола БІРН і Мік ДОНЕГАН заробили 95 балів.

Усього змагалися 16 країн. Кожна танцювальна пара мала продемонструвати 2 бальних танці: у латиноамериканському і вільному стилі з елементами національного колориту.

У травні на пісенному конкурсі "Євробачення" виконавець від України Вєрка Сердючка (сценічний образ Андрія ДАНИЛКА) також посів 2-е місце.