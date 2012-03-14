22 березня відкривається Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

У Києві 22-25 березня пройде Міжнародний тиждень моди Mercedes-Benz Kiev Fashion Days (MBKFD).

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила ідеолог MBKFD Days Дар`я ШАПОВАЛОВА.

Вона зауважила, що метою цього заходу є поширення інформації про українську моду в світі. Як повідомила Д.ШАПОВАЛОВА, висвітлювати події тижня моди будуть, зокрема, закордонні видання VOGUE Italy, Purple Magazine, Wise та Fashion Daily TV. Очікуються також відомі закордонні гості.

Зокрема, Д.ШАПОВАЛОВА повідомила, що MBKFD відкриється виставкою модного ілюстратора Девіда ДОУНТОНА. Також в рамках заходу відбудеться виставка фотографа Еммануеля ДАНДЖЕЛО.

Паралельно з показами MBKFD проводитиме виставки, вечірки та спецпроекти у різних частинах Києва. Крім цього, в рамках тижня моди заплановано черговий освітній проект – 12 лекцій від світових законодавців моди.

Як наголосила Д.ШАПОВАЛОВА, з кожним сезоном організатори MBKFD запрошують все більшу кількість людей, які працюють в індустрії моди Мілана, Лондона, Парижа та інших міст.

Також Д.ШАПОВАЛОВА підкреслила, що MBKFD представляє молоде покоління дизайнерів, які продемонструють не лише українську, а й західноєвропейську моду. Загалом цього сезону на MBKFD відбудуться покази найактуальніших закордонних та українських дизайнерів. Всього у показах візьмуть участь понад 20 дизайнерів.