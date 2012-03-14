Українські театри представлять свої роботи на фестивалі Золота Маска

Українські театри представлять свої роботи на 18-му Фестивалі Золота Маска, який триватиме в Москві з 27 березня по 15 квітня.

Спектаклі від України будуть представлені в рамках позаконкурсної програми Маска Плюс, в яку цього року включено близько 25 вистав, які представляють різні напрями і форми театрального мистецтва.

Так, театр імені Шевченка з Харкова покаже в середу у театральному центрі На Страсному спектакль Войцек, поставлений за незавершеною п`єсою німецького драматурга Георга Бюхнера.

А Центр сучасного мистецтва ДАХ з Києва представить в четвер на сцені Центру імені Мейєрхольда роботу Король Лір. Пролог у постановці режисера Владислава Троїцького.

Харківський спектакль розповідає про трагедію "маленької людини" Войцека, який від відчаю вбиває свою кохану. Режисер Олександр Ковшун розіграв цю трагедію як український балаган, але з німецькою естетикою. Гарнізонне містечко, де розгортаються події п`єси, одягнений у фашистську форму. Легко впізнаваний Гітлер трапезує зі Сталіним. Двоє вождів поїдають картоплю в мундирах за столом, вкритим картою СРСР замість скатертини. А ярличок Made in Germany приклеєний до музичного оформлення. Українські буйні танці відбуваються у виставі з музикою гурту Rammstein. На такій агресивній ноті тримається весь спектакль.

За словами режисера, Войцек - це присвята і шана засновнику театру Лесю Курбасу, якого було репресовано і розстріляно на Соловках. Він працював над цим твором, але прем`єра не відбулася. Харків`яни грають Войцека в перекладі Курбаса.

Що стосується Ліра у версії київської трупи, то цей спектакль йде за участю етно-хаос гурту ДахаБраха в рамках проекту Україна містична.

"Троїцький пов`язав міф на всі часи з українським етносом. Ця символічна драма з нарочито манірними, демонстративними рухами акторів настільки свіжа, що так і проситься на відкритий і ландшафт - хоч британських, хоч дніпровських пагорбів", - так сказано про виставу Король Лір. Пролог в київському журналі Афіша.

18-й Фестиваль Золота Маска триватиме в Москві з 27 березня по 15 квітня 2012 року. Церемонія вручення відбудеться 16 квітня на Історичній сцені Большого театра.

Золота маска - Всеросійський театральний фестиваль, національна театральна премія, заснована в 1994 році Спілкою театральних діячів Росії і вручається виставам всіх жанрів театрального мистецтва: драма, опера, балет, оперета та мюзикл, ляльковий театр.

Нагадаємо, що в 2010 році київський етно-гурт ДахаБраха завоював гран-прі російської премії ім. Сергія Курьохіна в сфері сучасного мистецтва - Поп-механіка, яка вручається в Санкт-Петербурзі.

РИА Новости

