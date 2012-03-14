Дружина Кличка заснувала музичний гурт

Дружина українського боксера, чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталія Кличка Наталія вирішила стати співачкою — вона заснувала музичний гурт і встигла дати концерт у джаз-клубі.

Про це Наталя Кличко розповіла в інтерв`ю Катерині Осадчій, ведучій програми Світське життя.

Колектив був створений у серпні минулого року. Він виступає у стилі джаз, а солісткою стала сама Кличко.

"Назва нашого гурту дуже англійська — Addicted To. Всі ми від чогось залежимо, я, наприклад, залежу від любові", — сказала дружина знаменитого боксера.

За її словами, нещодавно колектив відіграв невеликий камерний концерт у джаз-клубі.

"Зараз працюємо над першим альбомом, сама намагаюся писати слова, музику", — розповіла Кличко.

Наталія виступає під своїм дівочим прізвищем — Єгорова, пояснивши це тим, що не хоче привертати особливу увагу гучним прізвищем чоловіка.

Сам Кличко на питання телеведучої про те, як він ставиться до музичної кар`єри дружини, відповів, що нічого не знає про це: "Та ви що? Я нічого не знаю, вперше чую".

Слід зазначити, що недавно в інтернеті з`явилося фото, на якому, як передбачається, Віталій Кличко із невідомою супутницею на концерті гурту Мачете в одному з київських концерт-холів. Фото опублікував сайт JetSetter на своїй сторінці в Facebook.

Наталія Кличко — колишня спортсменка і фотомодель. У них із Віталієм троє дітей — сини Єгор (2000 р.н.) і Максим (2005 р.н.) та дочка Єлизавета-Вікторія (2002 р.н.).

Корреспондент

