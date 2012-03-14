Пляжі Криму розділять за класами комфорту

У Криму планують запровадити систему класифікації пляжних територій залежно від переліку послуг, що надаються, і якості пляжного сервісу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Проект передбачає впровадження п`яти категорій пляжів за аналогією з готелями. Так, пляжі 1-2-ї категорій пропонуватимуть мінімальний перелік послуг: туалет, душ, кабіни для переодягання. Пляжі 3, 4 і 5-ї категорії передбачають більш широкий спектр послуг: вони мають бути оснащені web-камерами, Wi-Fi, водними атракціонами, спортивними майданчиками, пляжними кафе-барами.

Система передбачає проведення оцінки пляжів на предмет наявності послуг пляжного сервісу, відповідності вимогам безпеки і екологічним нормам. За підсумками оцінки пляжам видаватимуться сертифікати з присвоєнням кримського «Блакитного прапора».

Розробники проекту - Міністерство курортів і туризму Криму та Асоціація орендарів і користувачів пляжів «Крим-пляж».

Оцінку пляжних територій Криму з присвоєнням категорії планується провести впродовж чотирьох місяців. Повний список пляжів із вказівкою категорій буде розміщено на сайті Мінкурортів автономії.

«Всім оздоровницям потрібно прагнути мати високу категорію пляжів. Наприклад, якщо турист із великим фінансовим ресурсом, який планує відпочинок у готелі Ялти, дізнається, що пляж має категорію "двійку" або "трійку", то він туди не поїде. Це буде стимулом для того, щоб пляж санаторію мав відповідний зовнішній вигляд і відповідну категорію», - сказав голова Радміну Криму Анатолій МОГИЛЬОВ на республіканській нараді з питань підготовки пляжів до курортного сезону.

Зараз у Криму налічується 558 пляжів, із них 339 - пляжі санаторно-курортних, оздоровчих установ, дитячих установ оздоровлення і відпочинку, 219 - пляжі загального користування.