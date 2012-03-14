Боднарчук назвав наших чиновників фарисеями

Продюсер фільму "Серпень. Восьмого" Ілля Бачурін вважає фарисейством заяву Держагентства України з питань кіно про те, що в країні ще не заборонений прокат стрічки.

Про це він заявив в інтерв`ю РІА "Новости", пише "Українська правда", коментуючи заяву Держкіно України про те, що заявка на отримання згаданим фільмом прокатного свідоцтва ще розглядається.

"Забороною може бути як сама собою заборона, а може і відсутність дозволу. Прокатне посвідчення нашого фільму Мінкультури України не видало, а так як показати фільм без прокатного посвідчення неможливо, то розмови про те, що заборони немає, не більш ніж фарисейство", - сказав Бачурін.

Він додав, що дистриб`ютор планував прокат великого числа копій картини в Україні, і ним було зроблено розпис під певні дати, які прострочені вже майже на два тижні.

"Ніхто не каже, що посвідчення нам не буде видане ніколи, але якщо його видадуть через якийсь час, то ніхто з кінопрокатників не стане вже обговорювати прокат. Зараз ті екрани, на яких мав іти "Серпень. Восьмого ", віддано іншим фільмам", - пожалівся Бачурін.

Він оцінив збитки, які понесуть творці фільму, від зволікання з прокатом. У середньому, за його словами російський фільм про війну в Південній Осетії може зібрати в Україні 1 мільйон доларів, а якщо додати права на телепоказ і DVD, то збиток продюсерів становить кілька сотень тисяч доларів.

Бачурін сказав, що йому не так прикрі фінансові втрати, як те, що творців фільму звинуватили в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

"Ми не робили політичне кіно, і бути звинуваченим у тому, в чому ти не винен, - прикро. Там навіть немає ідентифікації на військовій техніці. Але всі події побудовані на конкретних історіях, ми нічого не придумали", - запевнив він.

Сукупний бюджет фільму "Серпень. Восьмого" склав близько 21 мільйона доларів. У російському прокаті він зібрав 12 мільйонів доларів. Але Бачурін розраховує на інтерес телеканалів, DVD і значний міжнародний інтерес.

"Ми маємо безпрецедентний контракт із 20th Century Fox на 15 років щодо цього фільму, вони вже продавали нас у Берліні на кіноринку. Запитів величезна кількість, картину хочуть і в Японії, і в Кореї, і в Європі", - додав він.

Український прокат фільму режисера Джаніка Файзієва, що розповідає про дівчину, яка хоче забрати сина від бабусі і опиняється в епіцентрі бойових дій у Південній Осетії в серпні 2008 року, був намічений на початок березня.