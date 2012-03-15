У Лондоні поставлять оперу за участю справжніх вертольотів

Бірмінгемський оперний театр вперше цілком представить оперу німецького композитора Карлхайнца Штокхаузена Середа з циклу Світло (Mittwoch aus Licht): з літаючими солістами, двома хорами й вертольотами.

Опера Середа складається з шести різних частин і ніколи не виконувалася повністю. Вона відома тим, що складається з п`єси, написаної для струнного квартету — музиканти грають твір Штокхаузена прямо у вертольотах під час польоту. В опері, де беруть участь два хори, також звучить музика з використанням електронних й акустичних інструментів.

Фінал опери, в якому струнний квартет виступає на окремих вертольотах, вплітаючи музику в шум лопатей, вже виконувався окремо, але ніколи раніше — як частина повноцінної постановки.

Щоб реалізувати все задумане композитором, особливо епізод з вертольотами, Середу довелося ставити не в оперному театрі, а на відкритому майданчику. Бірмінгемська опера вибрала територію колишнього заводу Argyle Works. У п`ятигодинній виставі візьмуть участь більш ніж 150 виконавців, повідомляє BBC News.

Диригент Грем Вік, що очолює Бірмінгемську оперу, в інтерв`ю The Guardian зазначив, що виконати такий твір — це неймовірний виклик.

Корреспондент

Опера буде поставлена в рамках культурного фестивалю Лондон 2012, приуроченого до літніх Олімпійських ігор. Прем`єра опери відбудеться 22-25 серпня 2012 року і, як очікує дирекція, стане однією з центральних подій фестивалю.

Карлхайнц Штокхаузен (1928-2007) вважається одним із найбільших новаторів музики минулого століття, що експериментували з акустичним простором. Він написав понад 300 творів, та популярність серед широкої публіки йому приніс саме струнно-вертолітний квартет. Композитор багато працював у галузі електронної, серіальної та алеаторичної музики.

Штокхаузен мріяв побачити повну постановку Середи на сцені. Вона була написана композитором у 1995-1997 роках і входить в гепталогію Світло. Сім днів тижня (Licht. Die sieben tage der woche, 1977-2003).

Про знаменитий струнний квартет на вертольотах із Середи зняті документальні фільми, наприклад, Stockhausen: Helikopter Streichquartett (2003).

