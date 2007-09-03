У Болгарії встановлено пам`ятник Володимирові Висоцькому
09:14, 03 вересня 2007Культура
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На відкритті був присутній син легенди
|Володимир Висоцький. Фото з сайту peoples.ru
В урочистій церемонії взяв участь віце-президент Болгарії Ангел Марін. За його словами, Висоцький залишиться безсмертним, "тому що багато в чому завдяки йому відбулося духовне зближення людей різних національностей, незалежно від переконань і раси".
На церемонії також був присутній син народного поета, артиста й музиканта Микита Висоцький, котрий зазначив, що його батько дуже любив Болгарію.
Автором скульптури Володимира Висоцького виступив Георгій Чапкинов. Він творив її за фотографіями поета. Скульптор висловив надію, що з появою пам`ятника багато молодих людей захочуть краще пізнати російського поета, і частіше слухатимуть його пісні.
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