У Болгарії встановлено пам`ятник Володимирові Висоцькому

2 вересня у болгарському місті Виршець було відкрито перший в країні пам`ятник Володимиру Висоцькому.

В урочистій церемонії взяв участь віце-президент Болгарії Ангел Марін. За його словами, Висоцький залишиться безсмертним, "тому що багато в чому завдяки йому відбулося духовне зближення людей різних національностей, незалежно від переконань і раси".

На церемонії також був присутній син народного поета, артиста й музиканта Микита Висоцький, котрий зазначив, що його батько дуже любив Болгарію.

Автором скульптури Володимира Висоцького виступив Георгій Чапкинов. Він творив її за фотографіями поета. Скульптор висловив надію, що з появою пам`ятника багато молодих людей захочуть краще пізнати російського поета, і частіше слухатимуть його пісні.

Lenta.ru