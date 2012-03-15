Новий фільм про черепашок-ніндзя вийде у 2013 році

Компанія Paramount оголосила, що випустить в прокат новий фільм про черепашок-ніндзя під час різдвяних свят 25 грудня 2013 року. Про це повідомляється в офіційному прес-релізі. Найперша повнометражна стрічка про чотирьох черепашок з каналізації та їхнього тренера-щура вийшла на екрани у 1990 році.

За нею не забарилися два прямих сиквела - у 1991 і 1993 році. Останній на сьогоднішній день повнометражний фільм про черепашок випустили у 2007 році. На відміну від трьох попередніх картин, ця стрічка була повністю намальована на комп`ютері. Нова стрічка стане перезапуском франшизи.

Творці картини задіють комп`ютерну графіку, але у фільмі знімуться і живі актори. Сценарій нової версії "Черепашок-ніндзя" написали Джош Аппелбаум і Андре Німець (раніше обидва вони працювали над стрічкою "Місія нездійсненна: Протокол Фантом"). В середині лютого 2012 року було оголошено, що Paramount запропонувала режисерське крісло проекту Джонатану Лібесману - кінематографісту з ПАР, який раніше займався постановкою стрічок "Техаська різанина бензопилою: Початок", "Кімната смерті" й "Інопланетне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес".

ТСН