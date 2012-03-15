Засновано пам’ятну медаль з нагоди 1530-річчя Києва
13:20, 15 березня 2012Культура
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Відзнаки отримають видатні кияни
Засновано пам’ятну медаль з нагоди 1530-річчя Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.
За нього проголосували 76 зі 113 зареєстрованих в залі депутатів.
Передбачається, що до 23 березня буде розроблено порядок присвоєння медалей. Їх буде випущено 1530 штук. Фінансування здійснюватиметься за рахунок міського бюджету.
Відзнаки отримають до Дня Києва видатні кияни, а також іноземні гості столиці.
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