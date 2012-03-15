Українські виші не увійшли до міжнародного рейтингу

Міжнародний рейтинг репутації вищих навчальних закладів другий рік поспіль очолює американський Гарвардський університет. Серед 400 університетів, що включено до престижного рейтингу Times Higher Education, нема жодного українського.

Єдиними представниками країн колишнього СРСР в цьому рейтингу є Московський державний університет (місце з 276 по 300), Санкт-Петербурзький державний університет (місце з 351 по 400) та естонський Університет Тарту (також місце з 351 по 400).

Times Higher Education, що колись виходило як додаток до лондонської Times, а згодом стало самостійним виданням, також складає окремий рейтинг 100 вузів з найкращою репутацією.

В цьому списку, як правило, домінують американські університети, і цей рік не став виключенням: сім з перших десяти вишів – зі Сполучених Штатів. Загалом, до топ-100 навчальних закладів увійшли 44 американських університети.

Цього року в рейтингу репутації поменшало британських вишів: тепер їх 10 у порівнянні з 12-ма минулого року. Проте побільшало впливових вишів з Китаю, Японії, Сингапуру та Північної Кореї.

Times Higher Education – не єдиний у світі рейтинг вищих навчальних закладів світу, але серед науковців його вважають одним з найавторитетніших.

У свої оцінках автори рейтингу, зокрема, орієнтуються на думку вчених та академічних видань про рівень підготовки випускників. Вони також перевіряють співвідношення студентів та співробітників закладів.

Цього року було опитано 17 554 вчених.

Перша десятка університетів у "рейтингу репутації" виглядає так:

Гарвардський університет (США)

Масачусетський технологiчний інститут (США)

Кембріджський університет (Велика Британія)

Стенфордський університет (США)

Університет Берклі (Каліфорнія, США)

Оксфордський університет (Велика Британія)

Прінстонський університет (США)

Токійський університет (Японія)

Каліфорнійський університет у Лос-Анжелосі (США)

Єльський університет (США)

BBC Україна