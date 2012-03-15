В Україні стартує Фестиваль ірландського кіно

У семи українських містах стартує фестиваль Jameson Irishfest, присвячений ірландському кіно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив генеральний директор МКФ «Молодість» Андрій Халпахчі. За його словами, ірландське кіно може по-справжньому зацікавити українського глядача:

- На жаль, чи на щастя, ірландський віскі ми знаємо краще, ніж ірландське кіно. Але майже кожен рік у програмі кінофестивалю «Молодість» ми показуємо хоча б один ірландський фільм, - розповідає Халпахчі. - Насправді, ірландське кіно відоме і вам - сьогодні у Голлівуді воно представлено акторами Пітером О`Тулом, Коліном Фарреллом, Ліамом Ніссеном і багатьма іншими.

У рамках фестивалю покажуть сім свіжих ірландських фільмів різних жанрів - від комедії до трилера. За словами Пі Джей Діллона, оператора «Злітної смуги», стрічки-відкриття Jameson Irishfest, самі ірландці надають перевагу комедіям:

- Найуспішніші фільми в Ірландії - це комедії, але ірландське кіно представляє всі сучасні теми і жанри. У середньому в Ірландії знімають 20 повнометражних фільмів на рік, створених поза ко-продукції, - пояснює Пі Джей Діллон. - Звичайно, ще більше фільмів у Ірландії знімається для Голлівуду, Британії, Франції, і вони на рівні з національними картинами можуть отримати підтримку від ірландської держави: чи то фільм, знятий на ірландських локаціях, чи фільм, у якому ірландський контент.

Крім основної програми, у рамках фестивалю також буде продемонстрована програма короткометражних фільмів Shoot`n`Play - фільми, зняті молодими українськими режисерами за вісім днів до старту Jameson Irishfest, головною темою яких є зелений трилисник. Кращу короткометражку вибере Падді О`Коннор, відбірник фестивалю Galway Film Festival, режисер-документаліст. Переможець буде автоматично зарахований до програми наступного Galway Film Festival.

Фестиваль ірландського кіно Jameson Irishfest проходить з 15 по 21 березня в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Вінниці, Донецьку та Дніпропетровську.