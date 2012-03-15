Антигрузинський фільм «Серпень. Восьмого» дозволили в Україні

Російському фільму «Серпень. Восьмого» 15 березня 2012 року видано прокатне посвідчення на право розповсюдження і демонстрації фільму на території України з обмеженням глядацької аудиторії у віці до 18 років.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно, пише ЗІК.

Як наголошується у повідомленні, експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрації фільмів подивилася фільм і більшістю голосів прийняла рішення про визначення вікового обмеження та видачі прокатного посвідчення.

«Може бути скільки завгодно думок щодо художньої цінності або змістовного наповнення фільму. Але глядач має право на те, щоб скласти свою думку самостійно – подивитися фільм і визначити власне ставлення до роботи творців стрічки і подій, про які йдеться у фільмі. Держкіно не може виступати цензором у таких питаннях і не має підстав для заборони прокату фільму в Україні», – зазначив перший заступник голови Державного агентства України з питань кіно Сергій Сьомкін.

Нагадаємо, Міністерство культури вирішило заборонити прокат в Україні цієї стрічки після звернення ВО «Свобода» і представників грузинської діаспори, оскільки фільм розпалює міжнаціональну ворожнечу.

Стрічка мала вийти ще на початку березня, однак її довго не дозволяли. Фільм демонструвався у кінотеатрах Києва всього один день, у четвер, 8 березня, а потім його було знято з прокату.

Фільм Джаніка Файзієва «Серпеь. Восьмого» – історія про дівчину, яка хоче забрати сина від бабусі і несподівано опиняється в епіцентрі бойових дій в Південній Осетії в 2008 році.

Виробництво фільму було повністю профінансовано російським урядом. Фільм «Август. Восьмого» був визнаний соціально значущим проектом і в цій якості отримав фінансування через Фонд підтримки кіно Росії. Фактично весь виробничий бюджет стрічки, що склав 16 мільйонів доларів, був покритий за рахунок коштів фонду.

Фільм вийшов у Росії 21 лютого, його подивилися 1,4 млн глядачів. Збори від фільму склали 9,7 млн доларів.