У Криму відкривається фестиваль продюсерського кіно «Кіно-Ялта 2007»

Завтра, 4 вересня, у Ялті (Крим) відкриється фестиваль продюсерського кіно «Кіно-Ялта 2007».

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-центру фестивалю Ольга ВОЛОДЧЕНКО, церемонія відкриття "Кіно-Ялти" пройде на двох майданчиках – на Ялтинській набережній і в Массандрівському палаці – і буде приурочена до 25-річного ювілею фільму Романа БАЛАЯНА «Польоти уві сні та наяву» (виробництво кіностудії ім. О. Довженка).

Цього року так само, як і минулого, режисером-постановником церемоній відкриття і закриття фестивалю «Кіно-Ялта» стане Олексій АГРАНОВИЧ. «Уже декілька років він беззмінний режисер церемоній Московського міжнародного фестивалю, премії «Золотий орел», «Кінотавру», а також постановник «Російського шоу» в Давосі та інших», - повідомила О. ВОЛОДЕНКО.

Програма фестивалю «Кіно-Ялта 2007» складається з конкурсного показу, в якому візьмуть участь 8 фільмів (по 4 фільми від України і Росії), а також позаконкурсної програми і ділової частини.

Від Росії в конкурсному показі представлені такі кінострічки: «Російська гра» режисера Павла ЧУХРАЯ; «Вороги» - дебютна повнометражна робота молодого білоруського режисера Марії МОЖАР; «Нічого особистого» режисера Лариси САДІЛОВОЇ; «Натурниця» режисера Тетяни ВОРОНЕЦЬКОЇ.

Від України представлені наступні картини: «Інді» режисера Олександра КИРИЄНКА; «Аврора» режисера Оксани БАЙРАК; «Два в одному» режисера Кіри МУРАТОВОЇ; «Біля річки» - перша повнометражна робота режисера Єви НЕЙМАН.

Позаконкурсна програма кінофестивалю налічує вісім гала-показів. Серед кіносюрпризів – показ 5 вересня першої картини, знятої на Ялтинській кіностудії в рік її заснування - у 1917 році. «Це німа комедія "Король Парижа", в якій роль французької столиці грає дореволюційна Ялта. Копію картини просто чудом вдалося відшукати в Москві. Показ буде приурочено до святкування 90-річчя кіностудії», - повідомила О. ВОЛОДЧЕНКО.

Ділова частина «Кіно-Ялти» складена із зустрічей і круглих столів продюсерів Росії та України.

Оцінювати фестиваль будуть авторитетне журі, яке очолить продюсер, кінорежисер, народний артист України Роман БАЛАЯН (Україна). У журі «Кіно-Ялти» від російської сторони увійдуть кіноактриса, народна артистка Росії Лариса УДОВИЧЕНКО, сценарист, письменник, драматург, заслужений діяч мистецтв Росії Аркадій ІНІН і кінорежисер, сценарист, член Гільдії кінорежисерів Росії Олександр ВЕЛЕДІНСЬКИЙ. Від української сторони до складу журі увійдуть кінопродюсер, доцент кафедри кінознавства Київського університету театру, кіно й телебачення ім. Карпенка-Карого, заслужений працівник культури України Микола МАЗЯР; кінокритик, головний редактор журналу "Кіно-Театр", член Національної Спілки кінематографістів України, заслужений працівник культури України Лариса БРЮХОВЕЦЬКА.

Журі визначить переможців Фестивалю «Кіно-Ялта» в наступних номінаціях: «За кращий фільм», «За кращу режисерську роботу», «За краще виконання жіночої ролі», «За краще виконання чоловічої ролі». Приз Фестивалю – «Золоте яблуко». Організаційним комітетом і дирекцією фестивалю вручається приз «За вірність професії».

Серед гостей кінофестивалю - Марат БАШАРОВ, Гоша КУЦЕНКО, Олександр і Катерина СТРИЖЕНОВИ, Рустам АХАДОВ, Сергій АШКЕНАЗІ, Павло ВАЩОКІН, Олексій УЧИТЕЛЬ, Павло ЧУХРАЙ, Катерина ДОБРОВОЛЬСЬКА та інші відомі діячі кінобізнесу.

Завершиться кінофестиваль 9 вересня гала-показом російського фільму «Артистка» режисера Станіслава ГОВОРУХІНА. Урочиста церемонія закриття фестивалю пройде на території Массандровського палацу.

Довідка УНІАН. Фестиваль «Кіно-Ялта 2007» проводиться за підтримки Федерального агентства з культури і кінематографії Російської Федерації, Міністерства культури і туризму України і Ради міністрів Автономної Республіки Крим. За організацію фестивалю цього року, як і минулого, відповідає компанія «Інтерфест» (з 1995 року беззмінним генеральним директором компанії «Інтерфест» є Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ). Співорганізатором і спонсором фестивалю є кіностудія «Ялта-фільм».