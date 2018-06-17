На екранах країни — «Кличко», ще одна «Білосніжка» і набридливий Андреасян

На екранах країни — «Кличко», ще одна «Білосніжка» і набридливий Андреасян

13:47, 16 березня 2012
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Казки, бокс і Галустян — чотири прем`єри 15 березня не залишать байдужими українських глядачів і займуть свій, нехай і крихітний, куточок у душі навіть самого запеклого кіномана.

Казки, бокс і Галустян — чотири прем`єри 15 березня не залишать байдужими українських глядачів і займуть свій, нехай і крихітний, куточок у душі навіть самого запеклого кіномана.

«Білосніжка. Помста гномів» — прем`єра з досить спірною назвою, якщо хоча б переглянути трейлер. Ні, гноми не збираються мститися, але якщо могли б, мабуть, у першу чергу помстилися б тому, хто придумав для цієї стрічки таку назву.

До речі, "Білосніжка" наближається до того, щоб здати достатньо банальною основою для кінотворів: крім березневої прем`єри "Білосніжки" в кінці травня глядачів очікує однойменне творіння з Крістен Стюарт у головній ролі, а менш ніж півроку тому американський канал АВС запустив серіал "Одного разу", де Білосніжка є одним з центральних персонажів.
У представленій версії головну роль виконує Лілі Коллінз, проте, не виключено, що більше уваги творці фільму приділили Джулії Робертс, що зіграла в "Білосніжцi" її злу, але прекрасну мачуху.
"Кличко" — документальна стрічка німецького режисера Себастьяна Денхардта про українських братів-боксерів Віталія і Володимира Кличків.

У фільмі представлена історія братів з самого початку їхньог життя: знімальна група побувала у дев`яти країнах, серед яких Казастан, США, Україна та Німеччина — чотири найголовніших країни в житті і кар`єрі братів.

"Лоракс" — 3D-мультфільм про загадкову, але забавну істоту, яка є хранителем природи.

Помітивши швидкість, з якою світом заволодіває технічний прогрес, що знищує природу, Лоракс розуміє, що пора взятися за справу і показати людям, чим їм загрожує втрата флори й фауни.
«Той ще Карлосон!» — комедія вже порядком надокучливого Сарика Андреасяна. На знищенні «Службового роману» і «Джуніора» Андреасян вирішив не зупинятися і продовжив перекроювати наші уявлення про давно створені речі. На цей раз у ракурс потрапила казка Астрід Ліндгрен «Карлсон». Історія перегралась, але факт залишається фактом — ця історія створена задовго до приходу Андреасяна в кінематограф. І, слава Богу, залишиться ще й після його відходу.
Герой Михайла Галустяна, прозваного в нашому світі за схожість КарлОсоном, живе в чарівному і барвистому світі Метрика — пухких вухастих літаючих чоловічків метрового зросту, місія яких — допомагати дітлахам, яким дорослі, швидше, створюють проблеми, ніж вирішують їх. Метрики можуть показуватися дітям, але змушені ретельно приховувати факт свого існування від нудних дорослих.

Катерина Зінов’єва

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