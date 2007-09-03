На Львівщині відновлюють найбільшу в Східній Галичині хоральну синагогу

За підрахунками фахівців, на відновлення приміщення найбільшої у Східній Галичині хоральної синагоги, що знаходиться у Дрогобичі, потрібно щонайменше півмільйона доларів США, повідомляє ЗІК.

Єврейська община України та благодійний фонд "Ор Авнер" взялися за відновлення пам`ятки. Розпочали будівельники, як і годиться, з ремонту даху, аби врятувати все те, що ще залишилося. Згодом знайшлися меценати, які виділили гроші на укріплення стін приміщення. Є сподівання, що споруда не виглядатиме у місті, наче руїна.

Цікавий факт: історики дослідили, що найбільшу галицьку синагогу свого часу малював видатний польський художник єврейського походження, однокласник Івана Франка Маврицій Готліб.

***Дрогобицька хоральна синагога збудована у 1865 році і вважається найбільшою у Східній Галичині. Після Другої світової війни її закрили і облаштували там... склад солі. Згодом тут розмістилася меблева крамниця.

На початку дев`яностих років синагогу повернули місцевій єврейській громаді та згодом її і грабували, і палили... З того часу, а це приблизно десять років, за її відновлення ніхто не брався.