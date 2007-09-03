Картина Бекона окупить будівництво будівлі для коледжу мистецтв
16:40, 03 вересня 2007Культура
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Вартість будівлі повинна скласти 19 млн. фунтів
|Френсіс Бекон ”Етюд з голою натурою”. Фрагмент репродукція з сайту artnet.com
Одержані на аукціоні кошти коледж витратить на будівництво нового учбового корпусу. Загальна вартість будівлі, спроектованого бюро Haworth Tompkins Architects, повинна скласти 19 мільйонів фунтів стерлінгів.
Йдеться про картину "Етюд з голою натурою. Людина, що дивиться на світло" (1974). Слід зазначити, що в 1970-х Бекон розплатився цим виставленим полотном за оренду майстерні в коледжі після того, як його власна майстерня згоріла. Сам художник, який помер у 1992 році, в Королівському коледжі ніколи не вчився і не викладав.
Найвищу ціну за роботу Бекона було викладено в травні 2007 року: тоді "Етюд до портрета Інокентія Х" пішов на Sotheby`s з молотка за 52,7 мільйона доларів.
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