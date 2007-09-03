Картина Бекона окупить будівництво будівлі для коледжу мистецтв

Лондонський королівський коледж мистецтв (Royal College of Art) виставить у жовтні 2007 року на торги Christie`s картину Френсуса Бекона з оцінкою дев`ять мільйонів фунтів стерлінгів (18,2 мільйона доларів).

Одержані на аукціоні кошти коледж витратить на будівництво нового учбового корпусу. Загальна вартість будівлі, спроектованого бюро Haworth Tompkins Architects, повинна скласти 19 мільйонів фунтів стерлінгів.

Йдеться про картину "Етюд з голою натурою. Людина, що дивиться на світло" (1974). Слід зазначити, що в 1970-х Бекон розплатився цим виставленим полотном за оренду майстерні в коледжі після того, як його власна майстерня згоріла. Сам художник, який помер у 1992 році, в Королівському коледжі ніколи не вчився і не викладав.

Найвищу ціну за роботу Бекона було викладено в травні 2007 року: тоді "Етюд до портрета Інокентія Х" пішов на Sotheby`s з молотка за 52,7 мільйона доларів.

Lenta.ru