Номінант на Греммі 2011 Грегорі Портер дасть концерти в Києві, Одесі та Сімферополі

23 березня 2012 о 19:30 у Києві у Великому залі Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (Консерваторія) у рамках гастрольного туру Україною відбудеться концерт номінанта Премії Греммі 2011 у номінації «Найкращій джазовий вокальний альбом» всесвітньо відомого джазмена, вокаліста Грегорі Портера в супроводі квартету Арка Овруцького, з програмою на підтримку нового сольного альбому Портера – «Be Good» (2012).

Про це УНІАН повідомили в продюсерському центрі «Міжнародний джазовий абонемент».



У джаз Грегорі Портер увійшов з 5-річного віку під впливом своєї матері, блюзової співачки, та натхненний творчістю видатного джазмена Ната Кінга Коула, і на сьогоднішній день його дуже потребують у джазі. Постійний учасник відомих американських телешоу і багато чисельних фестивалів, почесний гість найкращих джазових майданчиків Америки та Європи, Грегорі Портер на сцені поруч тільки з найкращіми музикантами. Його річний графік концертів дуже насичений. В Україну це також вже не перший візит Грегорі Портера і кожного разу він пропонує своїм прихильникам щось нове...

Вартість квитків на концерт Грегорі Портера в Києві від 100 до 300 гривень.

Перед концертом у Києві, 23 березня 2012 року Грегорі Портер проведе відкритий безкоштовний майстер-клас для студентів Київського Інституту Музики ім. Р.М.Глієра. Заняття відбудуться у Червоному залі Інституту Музики (вул.Л. Толстого, 31) з 15.00 до 17.00. Також запрошуються журналісти, які зможуть бути присутніми на майстер-класі й після закінчення поспілкуватися з артистом з 17.00 до 17.30. Акредитація за телефоном 050-9326260.