Парк Київська Русь відкриває новий театральний сезон

Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» 24-25 березня відкриває новий сезон театралізованих постанов і тематичних заходів, що відбуватимуться на території Парку щовихідних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, в останні вихідні березня «Парк Київська Русь» презентує відвідувачам нову програму - з запальними танцями, театралізованими постановами, інтерактивами, конкурсами, виступами каскадерів та кінного театру.

Головною подією суботи, 24 березня, стане відкриття Міжнародного турніру з історичного фехтування «Витязь Київського Дитинця», який триватиме протягом фестивального сезону. Кращі воїни українських та зарубіжних клубів історичної реконструкції продемонструють глядачам володіння середньовічною зброєю та боротимуться за звання найсильнішого і найспритнішого.

«Суботня вечірня програма здивує гостей Парку своєю насиченістю. В Парку запанує дивовижна атмосфера: територією запалять факели, на головній сцені розпочнеться майстер-клас та виступ чемпіонів Європи з ірландського степу. Також на глядачів чекає вогняне шоу та святковий феєрверк», - повідомили у прес-службі.

Протягом двох днів на території Парку проводимуться майстер-класи з народної творчості, працюватимуть середньовічний тир, костюмерна та пункти харчування з традиційними стравами та напоями Київської Русі.

Детальна програма заходу на сайті: www.parkkyivrus.com

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