Кендзо Такада представить у Києві власний живопис

З 20 по 25 березня в Києві проходитиме виставка живопису всесвітньо відомого художника і дизайнера Кендзо Такада.

Виставка проходитиме в Центрі сучасного мистецтва М17. Як відзначається в прес-релізі організаторів виставки, спеціальним гостем виставки стане піаністка Канон Мацуда.

Кендзо Такада — японський модельєр і дизайнер, що заснував бренд Kenzo. Відомий своїми епатажними колекціями одягу, а також екзотичними і дивовижними способами їх презентації. Так, в 1978 і 1979 роках він влаштовував знайомство зі своєю колекцією в цирку-шапіто. При цьому по манежу скакали на конях акробатки в зовсім прозорих шатах, а сам Кендзо роз`їжджав на слоні.

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