Вчителі початкових класів викладатимуть основи інформатики

Вчителі початкових шкіл будуть викладати основи інформатики та іноземні мови.

Як повідомляє Урядовий портал, про це заявив перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген СУЛІМА під час наради ректорів вищих педагогічних навчальних закладів з питань підготовки педагогічних кадрів до роботи в умовах запровадження нових стандартів середньої освіти.

Зокрема, Є.СУЛІМА наголосив, що у зв’язку із затвердженням урядом нових державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти підготовка вчителя вимагає принципової корекції.

«Предметом сьогоднішньої зустрічі є обговорення проблеми нового наповнення змісту вищої педагогічної освіти. Це питання на сьогодні постає гостро, адже присутнім відомо, що Державний стандарт початкової загальної освіти запроваджується вже з 1 вересня 2012 року», - сказав Є.СУЛІМА.

За його словами, невідкладним завданням вищих педагогічних навчальних закладів є забезпечення підготовки вчителя початкових класів до викладання нових предметів: «Сходинкам до інформатики», «Я у світі», іноземним мовам та природознавству.

Також перший заступник міністра звернув увагу на характерну особливість стандарту – водночас із предметною підготовкою, за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями. Крім того, Є.СУЛІМА зазначив, що «не можна оминути увагою необхідність врахування вимог зазначених стандартів початкової загальної освіти і загальної середньої освіти до підготовки вчителя при розробленні нової Концепції розвитку педагогічної освіти, роботу над якою розпочато у міністерстві».

Учасники наради, яким роздано проект Концепції педагогічної освіти, погодилися, що сучасний розвиток суспільства вимагає подальшого вдосконалення системи педагогічної та післядипломної освіти педагогічних працівників відповідно до умов соціально орієнтованої економіки та інтеграції України в європейське освітнє співтовариство.

Є.СУЛІМА наголосив, що «особливу увагу в новій Концепції потрібно приділити змістовому наповненню педагогічної освіти відповідно до нових стандартів середньої освіти, що є основою підготовки педагогічного працівника і має передбачати забезпечення достатнього рівня академічної та професійної (психолого-педагогічної, методичної, практичної) підготовки».

Як повідомив перший заступник міністра, нова Концепція розвитку педагогічної освіти повинна передбачати поступовий перехід на підготовку вчителів, не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. У зв’язку з цим Є.СУЛІМА підкреслив, що «необхідно відпрацювати питання щодо зміни статусу педагогічних училищ на педагогічні коледжі. Йдеться про посилення кадрового потенціалу цих закладів кандидатами і докторами наук. Це дасть нам можливість без великих затрат і проблем перейти на підготовку бакалаврів з таких спеціальностей як дошкільна освіта, початкова освіта, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, технологічна освіта».

Також Є.СУЛІМА окреслив основні питання, які необхідно врахувати під час розроблення Концепції, зокрема, щодо підготовки стандартів вищої педагогічної освіти фахівців за поєднаними спеціальностями, а також коректування психолого-педагогічної та методичної складових зазначених стандартів; гуманітарної та соціально-економічної підготовки педагогічних працівників; практичної підготовки вчителя та ін.