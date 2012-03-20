Ляльки влаштують "паперовий" фестиваль у Криму
12:36, 20 березня 2012Культура
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Обіцяють море вражень
Кримський академічний театр ляльок (Сімферополь) у травні планує провести міні-фестиваль «Паперовий театр ляльок», повідомила прес-служба Міністерства культури республіки.
Зокрема, працюватиме творча лабораторія для художників і режисерів Україні під керівництвом Ірини УВАРОВОЇ, мистецтвознавця і театрального художника зі столиці Росії Москви.
Також жителям півострова покажуть спектакль «Вежа» керівника театру «Вогню і паперу» Грегора ВЖЕСІНСКОГО з польського міста Лодзь.
«Кримчан чекають цікаві зустрічі», - пообіцяли в профільному відомстві.
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