Ляльки влаштують "паперовий" фестиваль у Криму

Кримський академічний театр ляльок (Сімферополь) у травні планує провести міні-фестиваль «Паперовий театр ляльок», повідомила прес-служба Міністерства культури республіки.

Зокрема, працюватиме творча лабораторія для художників і режисерів Україні під керівництвом Ірини УВАРОВОЇ, мистецтвознавця і театрального художника зі столиці Росії Москви.

Також жителям півострова покажуть спектакль «Вежа» керівника театру «Вогню і паперу» Грегора ВЖЕСІНСКОГО з польського міста Лодзь.

«Кримчан чекають цікаві зустрічі», - пообіцяли в профільному відомстві.