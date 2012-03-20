Архів документів Альберта Ейнштейна викладуть в інтернеті

Унікальний цифровий архів Альберта Ейнштейна, відкритий в понеділок Єврейським університетом, надасть широкому загалу більш, ніж 80 тисяч документів великого фізика. Відкриття унікального цифрового архіву Єврейський університет приурочив до 133-річчя Ейнштейна, який відзначається у ці дні в Ізраїлі.

У Прінстонському університеті виконали таку роботу, лише відсканувавши документи. Фахівці Єврейського університету обробили документи Ейнштейна в форматі високої якості, що дозволяє працювати з ними. На даний момент, таким чином оцифровано більше двох тисяч документів, але до кінця цього року планується оцифрувати всі 80 тисяч документів Ейнштейна, серед яких 40 тисяч – особисті документи.

Понад 30 тисяч документів пов`язані з життям фізика і виявлені після 1980 року, – повідомив співзасновник Фонду, який виділив грант на оцифровку документів, доктор Леонард Полонський. Пошукова система на сайті дозволить знайти документи за темою, автором і адресатом листа.

ТСН