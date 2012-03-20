У Києві реконструюють парк на Дніпровській набережній

Цього року в Києві реконструюють парк на Дніпровській набережній та бульвар Давидова у Дніпровському районі. Такі заходи покликані покращити благоустрой міста та створити більше зон відпочинку для киян. Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Замовником реконструкції об’єктів визначено Управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Управління має забезпечити розробку і затвердження проектно-кошторисної документації, визначити на конкурсних засадах генеральні проектну та підрядну організації для виконання робіт із реконструкції. Фінансування здійснюватиметься у межах показників Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік.