Святослав Вакарчук візьме участь у благодійному футбольному матчі

4 вересня на столичному стадіоні «Динамо» відбудеться матч між збірними України та Італії "Подаруй своє серце дітям", організований фондом Андрія Шевченка.

Святослав Вакарчук зазначив, що "цей благодійний матч має не стільки спортивне, скільки символічне значення. Мені дуже приємно брати участь у цьому матчі, оскільки я дуже поважаю Андрія Шевченка і підтримую його ініціативу. Мені буде дуже приємно побачити усіх своїх друзів на полі. І хоча, зрозуміло, що футболіст з мене кращий не на полі, а перед телевізором, я буду дуже старатися".

У якості футболіста Святослав Вакарчук вийде на поле вже вдруге. У 2005 році Святослав провів 30 хвилин на позиції лівого півзахисника на полі стадіону Сан-Сіро у благодійному футбольному матчі, також організованому Андрієм Шевченком, який відбувся між «Золотою командою» і збірною зірок італійської естради.

4 вересня у складі збірної України на поле вийдуть також Олег Блохін, Ігор Бєланов, Віталій і Володимир Клички, Андрій Мєдвєдєв, Сергій Бубка, Андрій Данилко. Збірну Італії представлятимуть Паоло Мальдіні, Леонардо, Алессандро Костакурта, Ерос Рамазотті, Джанні Моранді.