Стало відомо, під яким номером Гайтана виступить у другому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2012".

У Баку Гайтана співатиме сьомою, пише "ТаблоID" з посиланням на "Комсомольську правду в Україні".

У вівторок 20-го березня в Баку відбулося жеребкування, за результатами якого учасники "Євробачення-2012" дізналися черговість виходу на сцену.

Гайтана, яка представить на конкурсі Україну, виступатиме під номером 7.

Як відомо, 36 учасників "Євробачення" раніше були розподілені на два півфінали.

У першому півфіналі буде наступний порядок: 1 - Чорногорія, 2 - Ісландія, 3 - Греція, 4 - Латвія, 5 - Албанія, 6 - Румунія, 7 - Швейцарія, 8 - Бельгія, 9 - Фінляндія, 10 - Ізраїль, 11 - Сан Маріно, 12 - Кіпр, 13 - Данія, 14 - Росія, 15 - Угорщина, 16 - Австрія, 17 - Молдова, 18 - Ірландія.

Другий півфінал виглядатиме наступним чином: 1 - Сербія, 2 - Македонія, 3 - Нідерланди, 4 - Мальта, 5 - Білорусь, 6 - Португалія, 7 - Україна, 8 - Болгарія, 9 - Словенія, 10 - Хорватія, 11 - Швеція, 12 - Грузія, 13 - Туреччина, 14 - Естонія, 15 - Словаччина, 16 - Норвегія, 17 - Боснія і Герцеговина, 18 - Литва.

З кожного півфіналу десять учасників, за результатами глядацького голосування, проходять у фінал. Там до них приєднаються представники країн-організаторів "Євробачення" та Азербайджану, де відбудеться конкурс.

У фіналі Британія виступить першою, Франція - дев`ятою, Італія - десятою, Азербайджан - тринадцятим, Іспанія - дев`ятнадцятою, Німеччина - двадцятою.

Порядок виступу інших фіналістів буде визначений, відповідно, за підсумками півфіналів.

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2012" відбудеться 22-го травня, другий півфінал – 24-го травня, а фінал конкурсу пройде 26-го травня.