Український тиждень моди: масаї, пташки та чоловіки-бабусі

Український тиждень моди цього разу став ювілейним – наша головна фешн-подія відгриміла в Києві вже аж утридцяте! Особливих видовищ не спостерігалось, проте лаконічність в ідеях і відсутність аж надмірної химерності в образах теж сміливо можна вважати ознаками смаку.



Тож за наших дизайнерів можна порадіти принаймні в тому сенсі, що самі собі вони не зраджують. Тільки-от чи надовго українським модникам вистачить такої традиційності...

Як завжди, Тиждень моди відкрився показом Лілії Пустовіт. Цього разу натхнення дизайнерка черпала в культурі й традиціях племені африканських масаї. Поїздила Кенією – та й вирішила розробити відповідну лінію в Україні. У колекції Пустовіт, як зазвичай, привертали увагу власноруч розроблені принти та візерунки, якими масаї прикрашають свій одяг. У цілому ж усе традиційно по-пустовітовському жіночно – прямі лаконічні силуети, сяючі прикраси, об’ємні пальта, занижена талія…

А найсміливішим модницям дизайнерка пропонує поєднувати барвистий трикотаж із вишуканим мереживом.

Колекція Вікторії Гресь виявилась багатою на хутро та оксамит (їх, зрештою, і вважають однією з головних тенденцій майбутнього сезону осінь-зима). Хутром Гресь щедро оздобила пальта, блузки, сукні та навіть взуття. Додати до цього аксесуари, які так полюбляє Вікторія – і вишуканий образ готовий.

До речі, як запрошені зірки в показі Вікторії Гресь взяли участь українські топ-моделі початку 2000-х. А от Анну Бублик, схоже, надихнула на колекцію епоха 30-их. Моделі дефілювали в розкішних жіночних сукнях, а талію Бублик підкреслила своїми брендовими тоненькими шкіряними ремінцями. Тим часом гуру української чоловічої моди Віктор Анісімов знову брав епатажем. Його моделі сильної статі дефілювали в мотоциклетних шоломах або ж шапках, у яких були більше схожі на… бабусь.



Олена Даць для сезону осінь-зима 2012-2013 запропонувала свій авторський варіант маленької чорної сукні – класичні силуети на будь-який смак. Ніжний рожевий колір дизайнерка радить поєднувати з класичним чорним, що виглядає справді ефектно. А от Олена Буреніна темою своєї колекції обрала містицизм. Дизайнерка запропонувала асиметричні жакети і пальта, облягаючі й розширені брюки, вільні сорочки та дуті куртки. Багато місця в колекції зайняла штучно зістарена та пропалена шкіра. А ще Буреніна стала однією з небагатьох, хто влаштував на показі шоу – у фіналі моделі вийшли в чорній та білій сукнях, шлейфи яких залишили на подіумі смуги відповідних кольорів.



Дружина футболіста Кахи Каладзе, грузинка Анукі Арешидзе знову привезла до Києва вельми жіночну, та водночас розкішну колекцію. Дует ANOUKI BICHOLLA представив національний грузинський костюм у сучасній модній інтерпретації. Родзинкою вбрання стали фігурки пташок та сяюче каміння Swarovski. Із тканин дизайнери віддали перевагу вовні, ніжному хутру лами, шовку, замші, шкірі та трикотажу. А головна колірна гама – чорний та бежевий. Із «фішок» – тонкі металеві ланцюжки на авторському взутті.



А от основою колекції Андре Тана стали вишукані перли, яким щедро оздобили одяг моделей. Дизайнер використав добротні італійські тканини – кашемір, вовну, мереживо шкіру та оксамит (головний тренд майбутнього сезону). Останні три сукні показу були розшиті натуральними перлами японського ювелірного дому Yamagiwa. А модний must have від Андре Тана – сумки, що імітують шкіряні футляри фотоапаратів на золотистих ланцюжках.

Зрештою, черговий тиждень моди вкотре показав – якщо наші дизайнери шиють одяг, то він комусь та й потрібен. Хоча… Той же Євгеній Гудзь (хто не знає – український емігрант, лідер гурту Gogol Bordello та улюбленець самої Мадонни) на показ своєї куми Лілії Пустовіт з’явився в футболці за 10 доларів – і почувався, здається, чудово. А от невістка Віктора Ющенка, Ліза, зізналась, що одяг в українських дизайнерів не купує – мовляв, непомірно дорого, тож і надає перевагу шопінгу за кордоном. Утім, тиждень моди знову став гарною можливістю дизайнерам показати свої творіння, а тусівникам – покрутитися перед фотокамерами…

Яна Данилевська

На фото -показ EuroFashion в рамках Ukrainian Fashion Week-2012 сезону осінь-зима 2012-2012, у Києві, 19 березня.

Фото УНІАН.