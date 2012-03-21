Знайдено дві нові картини Ван Гога на одному полотні

20 березня оголосили про те, що під натюрмортом із зібрання музею Креллер-Мюллер знайдено зображення борців кисті Вінсента Ван Гога, причому друга картина остаточно підтверджує авторство голландського художника і для першої.

"Борців" вдалося виявити завдяки високоінтенсивному рентгену, застосування якого дозволило виявити пігменти в прихованих барвистих шарах і в подробицях розглянути й дослідити малюнок, захований під поверхнею картини.

Про існування другої роботи дослідникам творчості Ван Гога було відомо з однієї фрази з листів художника. 22 січня 1886 він згадав, що "написав велику річ з двома оголеними торсами — двома борцями".

Оскільки це єдине зображення борців у Ван Гога, його авторство можна вважати доведеним. З цього випливає і автентичність натюрморту, яка досі була під сумнівом.

Музей Креллер-Мюллер (Kröller-Müller Museum) поблизу поселення Оттерло в Нідерландах, володіє одним з найбільших у світі зібрань робіт Ван Гога, придбав натюрморт у 1974 році.

Проблеми з атрибуцією картини виникли через її розмір, нехарактерного для натюрмортів Ван Гога (100 на 80 см). Зараз історики визначили, що це стандартний формат для полотен Антверпенської академії.

Ван Гог прибув у Антверпен у листопаді 1885 року, а в січні почав відвідувати місцеву художню академію. Викладач переконав його придбати разом з новими фарбами і пензлями велике полотно. Покупку, яка була не по кишені жебракові художнику, оплатив його молодший брат Тео.

Стиль натюрморту також викликав сумніви дослідників. У 2003 році картину остаточно визнали анонімної і прибрали з експозиції в запасники.

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