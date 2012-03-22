«Київська Пектораль» святкує 20-річний ювілей

Театральна премія «Київська Пектораль» цього року святкуватиме 20-річний ювілей.

Лауреатів ювілейної премії відзначать напередодні Міжнародного дня театру, 26 березня, під час урочистої церемонії нагородження на сцені Національного театру ім. Івана Франка, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

З цієї нагоди оргкомітет ініціював видання каталогу «Київська пектораль», у якому зібрано інформацію про всіх переможців та багатьох номінантів премії за 20 років.

За словами організаторів, роботу зі створення каталогу зробили дуже вчасно, адже архів складався переважно з унікальних документів і світлин у паперовому вигляді. Усі матеріали, які вдалося відшукати, переведені у цифровий формат і являють собою новітню історію театрального мистецтва Києва.

«Київська Пектораль» – це премія, яку засновано професіоналами для професіоналів. Саме тому експертна комісія у складі 20 провідних театрознавців ретельно переглядала понад 80 прем’єр київських театрів у сезоні 2010-2011, щоб визначити найкращих. За їхніми висновками буде визначено цьогорічних переможців у 14 номінаціях. Окрім визнання, лауреати премії отримають грошову винагороду, що складає 8 тисяч гривень. Примітно, що кошти для призового фонду виділено з міського бюджету.

«Ця премія є найдавнішою в галузі театрального мистецтва на теренах СНД. Сьогодні слід подякувати людям, які у найважчі часи для театру доклали величезних зусиль для існування премії. Вберегти її – дійсно велике досягнення, адже навколо цієї нагороди завжди точилися запеклі суперечки. Незважаючи на це, я впевнена, що «Київська Пектораль» буде існувати ще багато років», – зазначила начальник Головного управління культури КМДА Світлана ЗОРІНА.

Театральну премію «Київська Пектораль» було засновано 1992 року київським відділенням Спілки театральних діячів України (нині Національна спілка театральних діячів України), а згодом її співзасновником виступило Головне управління культури КМДА.

На той час у світовому театральному просторі французька премія «Фелікс» була чи не єдиною подібною нагородою. «Київська Пектораль» стала прикладом для створення таких російських театральних нагород як «Золота маска», «Кришталева Турандот», «Чайка» та інших, що з’явилися значно пізніше.

Вперше «Київську Пектораль» вручали 27 березня 1993 року у Міжнародний день театру за підсумками здобутків у сезоні 1991-1992.

Перерви у врученні нагороди не було жодного разу за всі ці роки.