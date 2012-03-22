Україна вперше представлена на Паризькому Книжковому салоні

16–19 березня 2012 р. у Франції пройшла одна з найбільших книжкових виставок-ярмарків світу – Паризький Книжковий Салон, в якій у 2012 році взяли участь 40 країн, близько 2 000 письменників, понад 1000 видавців, відбулося 500 різноманітних подій, а відвідувачами стали майже 190 тисяч прихильників книжки.

Цього року вперше за його історію на Салоні офіційно презентована сучасна українська література і завдяки цьому Україна в особі Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів (УАВК) вперше потрапила в каталог виставки, як країна-учасниця.

16-го березня на Салоні відбулась презентація сучасної української літератури за участі 7 українських письменників: Марії Матіос, Тимофія Гавриліва, Лариси Денисенко, Євгенії Кононенко, Антона Кушніра, Ірисі Ликович та Євгена Положія.

Під час презентації представлено франкомовний «Альманах української сучасної літератури». У видання ввійшли в перекладі французькою мовою уривки творів шістнадцяти авторів: Тимофія Гавриліва, Лариси Денисенко, Анатолія Дністрового, Оксани Забужко, Василя Кожелянка, Євгенії Кононенко, Леоніда Кононовича, Антона Кушніра, Ірисі Ликович, Лади Лузіної, Марії Матіос, Євгена Положія, Ірен Роздобудько, Івана Рябчія, Наталки Сняданко та Дмитра Чистяка. У підготовці Альманаху взяли участь 9 перекладачів. Це видання – спроба ознайомити, у першу чергу, французьких видавців та літературних агентів з таким феноменом, як літературний процес в сьогоднішній Україні, і дати їм можливість відчути «на смак» твори не тільки відомих авторів, а й молодих, які роблять перші творчі кроки, але вже отримали відзнаки на престижних вітчизняних літературних конкурсах. Альманах є спільним проектом видавців та перекладачів, координатором якого виступила Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів (УАВК), поліграфічний партнер – «Дорадо-Друк».

Презентація української літератури на Паризькому книжковому салоні відбулась за сприяння Посольства Франції в Україні, Фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Міжнародного літературного конкурсу «Коронація Слова»

15 березня в українській бібліотеці ім. Петлюри в Парижі на засіданні «Українського літературного клубу» пройшли літературні читання. Українська діаспора жваво зустріла виступи письменників і радо вітала інформацію, що приїзди та виступи українських письменників стануть регулярними.

17 березня в книгарні «Глоб» (Париж) також відбулися літературні читання. По закінченню вечора було оголошено про відкриття відділу української літератури, де всі бажаючі матимуть можливість купувати українські книжки. 19 березня аналогічний відділ української літератури відкрито в польській книгарні на Сен-Жермен де Пре.