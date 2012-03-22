«Парк Київська Русь» - один із шести пріоритетних туристичних проектів Київщини

Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» став одним із шести туристичних проектів, підтриманих Київською обласною державною адміністрацією, це найбільш масштабний проект сфери туризму серед тих, що здобули офіційну підтримку керівництва Київщини.

Як повідомили УНІАН у «Парку Київська Русь», всього до списку входять 50 ініціатив, кілька з них – соціальні, інші спрямовані на економічний розвиток Київської області. Вони стосуються промисловості, будівництва, енергозбереження, логістики, торгівлі, туризму, сільськогосподарського виробництва.

На прес-конференції, присвяченій презентації цих проектів, губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголосив: «Без інвестицій соціальні програми не зможуть бути реалізовані в повному обсязі, тому економічним підґрунтям для втілення соціальних проектів є зміцнення економіки області. Я беру під особистий контроль реалізацію всіх вагомих інвестиційних проектів, що реалізуються на Київщині».

Свого часу Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК назвав «Парк Київська Русь» «перлиною» Київщини та пообіцяв всебічно його підтримувати.

