У Львові вандали спаплюжили Меморіал жертвам Голокосту

У Львові невідомі облили синьою і червоною фарбами і розписали образливими написами Меморіал жертвам Голокосту, а також іменні плити.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Львівському товаристві єврейської культури ім. Шолом-Алейхема.

Меморіал розташований по проспекті В’ячеслава Чорновола - неподалік від центру міста.

„Вражає байдужість людей, адже меморіал розташований біля автобусної зупинки, а синю фарбу видно з вікон маршруток, однак ніхто не звернувся в міліцію. Приблизно о 15.00 члени Товариства єврейської культури ім. Шолом-Алейхема виявили акти вандалізму і відразу зателефонували в міліцію”, - зазначається у повідомленні.

Товариство єврейської культури має намір звернутися до мера міста Андрія САДОВОГО, міського управління МВС і в прокуратуру з прохання вжити відповідних заходів і покарати злочинців, наголошується у повідомленні.