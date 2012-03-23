Названі причини смерті Вітні Х'юстон

Слідство у справі про смерть зіркової американської співачки Вітні Х`юстон постановило в п`ятницю, що вона потонула у ванні внаслідок серцевого нападу, однією з причин якого стало вживання кокаїну, передає Associated Press.

Тіло Х`юстон було виявлено в ніч на 12 лютого зануреним у воду у ванній одного з номерів готелю Beverly Hilton в Лос-Анджелесі, нагадує РІА "Новости".

Як повідомив Крейг Харві (Craig Harvey), представник коронера (слідчого, який веде справи про раптову смерть), в кімнаті співачки були виявлені препарати, які видаються тільки за рецептом, однак вони не стали причиною загибелі.

Крім того, Харві зазначив, що в організмі загиблої були виявлені сліди кокаїну, який може стати причиною серцевої недостатності. За його словами, експертиза показала, що Х`юстон вже тривалий час вживала наркотик.