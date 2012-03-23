Янукович підписав Указ про святкування Дня Перемоги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про заходи у зв`язку з відзначенням 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документ підписано з метою вшанування подвигу Українського народу у Великій Вітчизняній війні та подальшого посилення державної турботи про ветеранів 22 березня 2012 року

Даним документом глава держави доручив Кабінету міністрів України утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, затвердити відповідний план заходів.

Згідно з указом, мають бути передбачені заходи щодо створення належних умов для життєзабезпечення ветеранів війни, поліпшення їх соціального та медичного обслуговування. В установленому порядку вирішено питання щодо їх фінансування.