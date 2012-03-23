Україна вшановуватиме Патріарха Сліпого весь рік

Верховна Рада постановила відзначити на державному рівні 120-річчя від дня народження Патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого (Йосипа Коберницького-Дичковського).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосував 361 народний депутат з 412, зареєстрованих в сесійній залі.

Заходи з відзначення 120-річчя Патріарха Йосипа Сліпого відбуватимуться протягом всього поточного року.

Парламент рекомендував Кабінету міністрів України утворити оргкомітет та розробити і затвердити план заходів з відзначення на державному рівні 120-річчя Патріарха Й.Сліпого.

Крім того, ВР рекомендувала органам влади сприяти виданню праць Патріарха Й.Сліпого; організувати проведення у Києві науково-практичної конференції на тему: «Роль Патріарха Йосипа Сліпого в державотворенні України та формуванні національної ідентичності українського народу»; ініціювати питання щодо здійснення заходів зі збереження та реставрації об’єктів, пов’язаних з його діяльністю.

Національному банку України ВР рекомендувала випустити пам’ятні монети із серії «Видатні діячі України» із зображенням Й.Сліпого, а “Укрпошті” - видати серію поштових конвертів та здійснити випуск та спецпогашення марок з його портретом.

Довідка УНІАН. Й.Сліпий народився 17 лютого 1892 року у с. Заздрість Теребовлянського району на Тернопільщині.

30 вересня 1917 року митрополит Андрей Шептицький висвятив Й.Сліпого на священика, після чого той продовжив навчання в Інсбрукському католицькому університеті (Австрія), де здобув ступінь доктора богослов’я. Потім навчався у Римі.

У 1925 році митрополит А.Шептицький призначив Й.Сліпого ректором Львівської духовної семінарії, що в 1929 році була реорганізована у Богословську академію. 1 листопада 1944 після смерті А.Шептицького митрополитом Галицьким стає архієпископ Й.Сліпий.

11 квітня 1945 р. його арештували. Після річного слідства в київській тюрмі КДБ військовий трибунал засудив Й.Спілого до 8 років табірних робіт. Й.Сліпому приписали контрреволюційну діяльність, шпигунство на користь Ватикану, вороже ставлення до СРСР. Відсидівши один строк, митрополит Й.Сліпий був засуджений ще до трьох. У 1953 році його відправлено на 5 років до Сибіру. У 1957 р. засуджений на 4 роки каторжних робіт. Колегія Верховного суду УРСР 27 вересня 1962 р. ухвалила “визнати Й.Сліпого особливо небезпечним рецидивістом та визначити йому для відбування покарання у виправно-трудових колоніях особливого режиму”.

Під тиском світової громадськості та завдяки зусиллям Ватикану Верховна Рада СРСР своєю постановою від 12 січня 1963 року звільнила митрополита з ув’язнення з умовою “безповоротного вигнання з батьківщини”.

9 лютого 1963 р. Й.Сліпий прибув до Риму, де прожив і пропрацював 21 рік.

Помер Й.Сліпий 7 вересня 1984 року в Римі. Похований в криті Собору Св. Софії, а через 8 років після смерті, згідно з його заповітом, 29 вересня 1992 року домовину з тілом покійного перевезли до Львова і поховали в крипті Собору Св. Юра поруч з А.Шептицьким.