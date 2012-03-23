В Лаврі пройде ІІ Благодійний ярмарок «Великодній кошик»

З 10 по 17 квітня на території Києво-Печерського заповідника пройде ІІ Благодійний ярмарок «Великодній кошик», який допоможе зібрати кошти на лікування двох тяжкохворих підлітків.

Організатори заходу: Українська Православна Церква, волонтерський рух православної молоді «Молодість не байдужа!», Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Благодійний ярмарок – це можливість долучитися до добрих справ за допомогою мистецтва. Щодня у рамках пасхального фестивалю відбуватимуться мистецькі майстер-класи з декорування Великодніх кошиків живими квітами, уроки писанкарства, вітражного розпису.

Також на ярмарку можна буде придбати великодні подарунки, паски та продуктові набори в кошиках до святкового пасхального столу. До речі смачна провізія виготовляється на монастирських угіддях Києво-Печерської Лаври.

На час проведення фестивалю центральну площу Києво-Печерського заповідника прикрашатимуть унікальні гігантські композиції з живих квітів, зокрема «Квіткова писанка» заввишки 2,5 метри. Флористичний шедевр із 7500 троянд виготовлять майстри квіткового кутюр’є компанії- благодійного партнера пасхального ярмарку.

Про фестиваль «Великодній кошик», а також анонси подій можна дізнавайтеся на сайті: www.pasxa.in.ua