У Будинку письменника - вечір трьох містичних оповідань

Містика навколо нас – саме це стане темою вечора оповідань у Будинку письменника.

Свої містичні оповідання прочитають Володимир Даниленко, Євгенія Кононенко, Сергій Соловйов.

Демонічна жінка, прокляте кохання, дитина-оракул – ось на чому тримаються історії, розказані сучасними авторами.

Вечір відбудеться 2 квітня о 17.00 в Будинку письменника (вул. Банкова, 2, другий поверх, конференц-зала)

Тел. організаторів: 095-459-81-17

