У Будинку письменника - вечір трьох містичних оповідань
19:02, 23 березня 2012Культура
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Поезія від Даниленка, Кононенко, Соловйова
Містика навколо нас – саме це стане темою вечора оповідань у Будинку письменника.
Свої містичні оповідання прочитають Володимир Даниленко, Євгенія Кононенко, Сергій Соловйов.
Демонічна жінка, прокляте кохання, дитина-оракул – ось на чому тримаються історії, розказані сучасними авторами.
Вечір відбудеться 2 квітня о 17.00 в Будинку письменника (вул. Банкова, 2, другий поверх, конференц-зала)
Тел. організаторів: 095-459-81-17
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