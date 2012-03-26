У Латвії вшанували пам'ять жертв сталінських депортацій

Керівництво Латвії і жителі країни поклали квіти до монумента Свободи в центрі Риги в пам`ять про жертв сталінських депортацій 1949 року.

Квіти до монумента поклали президент Латвії Андріс Берзіньш, голова Сейму Солвіта Аболтіня, глава МВС Ріхардс Козловскіс, а також сотні людей.

Президент Латвії в своїй промові закликав жителів країни не забувати уроки минулого. "Нам потрібно будувати майбутнє, працюючи разом, але пам`ятаючи уроки минулого", - наводить його слова РІА "Новости".

25 березня і 14 червня в Латвії відзначають День пам`яті жертв комуністичного геноциду - на вшанування пам`яті жертв депортацій, відповідно 1949 і 1941 років.

Наприкінці березня 1949 р. на виконання наказу МВС СРСР «Про виселення з території Литви, Латвії та Естонії куркулів з ​​сім`ями, сімей бандитів і націоналістів» до Томської, Амурської та Омської областей Росії було вивезено понад 90 тисяч осіб.