Пам'ятник Висоцькому поставлять на місці його виступу в Харкові

Харківська обласна організація Національної спілки архітекторів України оголосила конкурс на проект пам`ятника знаменитому барду Володимиру Висоцькому.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це на засіданні архітектурно-містобудівної ради повідомив головний архітектор Харкова Сергій ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ.

За його словами, конкурс на проект пам`ятника став ініціативою обласної організації спілки архітекторів. З його умовами починаючи з 30 березня можна буде ознайомитися в управлінні архітектури Харківської міської ради або на сайті обласної організації НСАУ.

С.ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ повідомив, що пам`ятник установлять біля Палацу спорту на проспекті Маршала Жукова, де поет і музикант виступив з концертом у травні 1978 року.