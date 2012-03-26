Киянам пропонують вносити свої ідеї щодо святкування Дня міста

З ініціативи голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА до програми заходів святкування Дня столиці та Дня Києва увійдуть пропозиції від громадськості.

Як інформує прес-служба КМДА, на офіційному сайті столичної влади вже працює рубрика «Мої пропозиції до Дня Києва», а також усі охочі можуть надсилати свої побажання на електронну адресу: denkieva@ukr.net. Вивчити думку мешканців міста з цього питання доручено call-центру та комунальним ЗМІ.

Голова КМДА зазначив, що взаємодія громадян і міської влади вже довела свою ефективність. Так, у процесі обговорення проекту Стратегій розвитку Києва мешканці міста внесли в проект близько семи тисяч пропозицій. У результаті більше половини з них увійшло до підсумкової версії документа, затвердженої Київрадою.

«Кияни дуже творчі і талановиті. Я переконаний, що їхні пропозиції щодо відзначення Дня міста значно збагатять програму святкування», – зазначив О.ПОПОВ.

Як повідомлялось раніше, у столиці відбуватиметься низка комплексних заходів з підготовки міста до святкування 1530-річчя. Неабияку увагу приділять будівництву та реконструкції. До свята будуть введені в експлуатацію: Андріївський узвіз, 2 амбулаторні лікарні сімейної медицини, 3 парки та сквери, 2 транспортні розв’язки, реконструйовано 2 вулиці, дошкільні навчальні заклади.

Крім того, у кожному районі столиці композиціями з квітів із тематикою відзначення ювілейної дати будуть оформлені клумби.

Не залишились поза увагою соціальні проекти. Майже 370 тис. мешканців Києва отримають одноразову адресну допомогу. Також відзначать кращих соціальних працівників.

За дорученням О.ПОПОВА День Києва святкуватиметься без околиць. Культурно-мистецькі заходи відбуватимуться у всьому місті, загалом у столиці їх буде близько 300.