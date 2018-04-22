«Кіно-Ялта 2007»: Польоти уві сні і наяву

Російські та українські кіношники з`їхалися до Криму на фестиваль «Кіно-Ялта 2007». Фестиваль продюсерського кіно, який ось вже в сьомий раз проводиться в Ялті, помітно покращився за останні два роки – після того, як його очолив гендиректор компанії «Інтерфест» Ренат Давлетьяров.

Гендиректор того самого «Інтерфесту», який спеціалізується на проведенні всіляких кінозаходів (в активі компанії, наприклад, організація Московського Міжнародного кінофестивалю з 1975 по 2006 роки), і саме цим відомий у Росії і за кордоном. Пан Давлетьяров вніс трохи лиску й пафосу до кінофестивалю, але ялтинському «фесту» все ж таки поки що далеко до сочинського «Кінотавру». Ще є, куди рости й чому вчитися.

БАЙРАК ПОПЛАКАЛАСЯ

«Я дуже талановита і геніальна, тому мені треба знімати великі люкси», – приблизно такими словами почала своє спілкування з журналістами українська режисер Оксана Байрак, чий фільм «Аврора» бере участь у конкурсній програмі «Кіно-Ялти».

Байрак, стоячи на сходинках одного з кращих готелів Ялти, де розмістилися гості та організатори кінофестивалю, плакала, мовляв, у неї клаустрофобія – а в готелі поселили її в маленькому номері, де насилу поміщається вона і валіза. «Коли я туди (у номер) зайшла, я зрозуміла, що вийти вже не зможу – за мною стояла валіза, - розповіла Байрак. – Я розплакалася, пішла на риценцію, мені виділили двомісний номер, але сказали: негайно заплатити!». Довелося режисерові розщедритися за додаткові метри свободи.

Поки Байрак черговий раз розповідала черговій знімальній групі багато – про свої готельні пригоди, і небагато – про «Аврору», потихеньку в готель заходили гості та організатори «Кіно-Ялти»: хтось, уже встигнувши відпочити на пляжі, хтось, тільки приїхавши з аеропорту...

А БАЛАЯНА «ВМОВИЛИ»

Програма фестивалю «Кіно-Ялта 2007» складається з конкурсного показу, в якому візьмуть участь 8 фільмів: по 4 картини від України й Росії. Крім вже згаданої «Аврори», від України на фестивалі заявлено фільм «Два в одному» Кіри Муратової; «Інді» (режисер – Олександр Кирієнко) і «Біля річки» (режисер – Єва Нейман). Від Росії в конкурсному показі представлено кінострічки «Російська гра» режисера Павла Чухрая; «Вороги» (режисер – Марія Можар); «Нічого особистого» (режисер – Лариса Саділова) і «Натурниця» (режисер – Тетяна Воронецька).

У журі кінофестивалю від Росії увійшли кіноактриса, народна артистка Росії Лариса Удовиченко, сценарист, письменник, драматург Аркадій Інін і кінорежисер, сценарист, член Гільдії кінорежисерів Росії Олександр Веледінський. Українську сторону в складі журі представляють кінопродюсер, доцент кафедри кінознавства Київського університету театру, кіно й телебачення ім. Каренка-Карого Микола Мазяр; кінокритик, головний редактор журналу "Кіно-Театр", член Національної Спілки кінематографістів України Лариса Брюховецька. Очолив журі «Кіно-Ялти 2007» кінорежисер, народний артист України Роман Балаян. Балаян зізнався журналістам, що взагалі-то відмовляється від участі в журі конкурсів, оскільки потім – після оголошення підсумків – серед ненагороджених друзів і знайомих виявляється багато скривджених.

– Два роки тому я був членом журі на «Кінотаврі», і два моїх хороших друга дуже образилися, тому що вони не одержали той приз, який думали. І я вирішив, що я ніколи більше не буду в журі, я відмовлявся цього року від участ… – сказав режисер. При цьому Балаян додав, що його все ж таки «умовили» очолити журі фестивалю «Кіно-Ялта 2007

– Я дочекаюся останнього дня фестивалю. Мені цікаво, що буде в очах моїх колег? – сказав Балаян, запевнивши при цьому, що журі кінофестивалю постарається бути об`єктивним.

Журі визначатиме переможців «Кіно-Ялти» в номінаціях: «За кращий фільм», «За кращу режисерську роботу», «За кращого виконання жіночої ролі» і «За кращого виконання чоловічої ролі». Головний приз фестивалю – «Золоте яблуко».

Організаційним комітетом і дирекцією фестивалю вручатиметься приз «За вірність професії». У минулому цей приз було вручено кінорежисерові Георгію Натансону, який 65 років свого життя присвятив кіно й постійному місцю роботи, – «Мосфільму».

Крім конкурсної програми, фестиваль включає вісім гала-показів фільмів позаконкурсної програми.

– Серед кіносюрпризів – показ 5 вересня першої картини, знятої на Ялтинській кіностудії в рік її заснування, у 1917 році. Це німа комедія «Король Парижа», у якій роль французької столиці грає дореволюційна Ялта. Копію картини просто дивом вдалося відшукати в Москві, – каже керівник прес-центру фестивалю «Кіно-Ялта» Ольга Володченко. Фільм «Король Парижа» буде показано в супроводі симфонічного оркестру.

Крім того, в ході фестивалю передбачено зустрічі й «круглі столи» продюсерів Росії та України, на яких планується обговорити питання співпраці в області кіновиробництва й законодавства, проблеми сучасного кінобізнесу і т.д.

НАЗВУ ФЕСТИВАЛЮ ТРЕБА МІНЯТИ!

Журналісти «катували» організаторів й голову журі фестивалю продюсерського кіно «Кіно-Ялта 2007» питаннями, а що це за звір-то такий – продюсерське кіно?

– Я, як і ви, не знаю, чому так назвали фестиваль, – сказав Роман Балаян. – Я думаю, що хлопці зайняли якусь нішу.

– Знаєш, це не ніша, – перебив Ренат Давлетьяров. Давлетьяров сказав, що з назвою кінофестивалю взагалі «цікава історія» – мовляв, назвали його при народженні саме так – фестивалем продюсерського кіно, а чому так – незрозуміло.

– Це якийсь анахронізм, – сказав Давлетьяров про «продюсерську» назву ялтинського кінофестивалю.

– Я думаю, що це неправильна назва, з часом її треба змінити, – не вгамовувався Балаян. – Сочинський фестиваль один з кращих, тому що, повірте мені, він проходить саме в Сочі.Я думаю, два таких міста – як Сочи і Ялта – можуть цілком конкурувати, з часом. Як це зробити – я не знаю, але мені здається, що взагалі-то їдуть сюди (на «Кіно-Ялту») ще і тому, що розуміють, що це Ялта. Спробуйте це зробити в Твері або, скажімо, в Чернігові й скликати народ.

Поки організатори й члени журі міркували про кіношні премудрощі, на набережній Ялти збирався народ – подивитися на «зірок» кіно.

ХЛІБА І ВИДОВИЩ!

Урочиста церемонія відкриття кінофестивалю пройшла ввечері 4 вересня на двох майданчиках – на набережній Ялти і в Масандрівському палаці. Декілька тисяч людей зібралися на ялтинській набережній на відкриття фестивалю за участю зірок: Лариса Удовиченко, Гоша Куценко, Катерина та Олександр Стриженови, Віктор Мережко, Павло Чухрай, Ольга Орлова (екс-учасниця групи «Блєстящіє», нині – супутниця життя Давлетьярова) і багато інших. Ялтинці, які наперед зайняли місця у залі» для «глядачів просто неба (на набережній після офіційного відкриття кінофестивалю проходив безкоштовний показ фільму «Любов-морква» з Гошею Куценком і Кристиною Орбакайте в головних ролях), угледівши «зірок», зіскочили зі своїх місць і побігли до сцени з фотоапаратами. Особливим «фотопопитом» користувалися Куценко та Удовиченко.

– Гошо! Ларисочко! Подивіться сюди! – кричали люди.

Церемонія відкриття фестивалю у Масандрівському палаці була приурочена до 25-річного ювілею фільму Балаяна «Польоти уві сні і наяву». Постановкою церемонії відкриття «Кіно-Ялти» займався Олексій Агранович – він уже декілька років є незмінним режисером церемоній Московського міжнародного фестивалю, премії «Золотий орел», «Кінотавр» та інших.

«Нарізка» з кінокартини «Польоти уві сні і наяву» показувалася упереміж з представленням кінострічок з конкурсної програми фестивалю «Кіно-Ялта 2007». Головною «фішкою» відкриття став виступ популярного актора, режисера й драматурга Євгенія Гришковця. Грішковець у властивій лише йому манері говорив про те, що кожній розсудливій людині хочеться бути схожим на якогось героя. Так, мовляв, дуже хочеться бути схожим на героя фільму «Польоти уві сні і наяву», якого зіграв Олег Янковський, не дивлячись на те, що цей герой – «нещасний, самотній, такий, що не знає, як жити людині».

– Його облили з відра, він стояв, мерзнув, – нагадав Гришковець сцену з фільму. – Але ми то бачимо, що біля дерева стоїть – розумний, непевний, не дуже хороший, але самотній, такий, що не знає, як жити людині. І ось таким героєм чомусь хочеться бути, хоч і дуже хочеться бути щасливим. Але хочеться бути таким героєм, яким хочеться бути.

Після цих слів на сцену вийшов чоловік (це, звичайно, передбачалося сценарієм) з відром води й облив водою Гришковця. На вулиці починало холодати, а він стояв мокрий на сцені і мовчки дивився кадри з кінофільму «Польоти уві сні і наяву». А з екрану на глядачів дивився молодий мокрий Янковський.

Фестиваль в Ялті продовжиться до 9 вересня. Завершиться кінофестиваль гала-показом російського фільму «Артистка» режисера Станіслава Говорухіна. Ви ще можете встигнути!

Людмила Тузова (Крим), фото автора