У п’ятницю розпочнуться святкування 180-річчя курорту Трускавець

7-9 вересня, у Трускавці проходитимуться святкування на честь 180-ї річниці заснування курорту Трускавець. Повідомляє Зік.

У п’ятницю, 7 вересня, у ПК ім. Т.Шевченка відбудуться офіційні заходи. Зокрема Міжнародна науково-практична конференція "Трускавець: 180 років курорту, 60 років місту"; у розважальному комплексі "Міленіум" пройде презентація фотоальбомів: "Трускавець з висоти пташиного лету", "Трускавець: з минулого – в прийдешнє" та фільму "Пісня про Трускавець". У концертному залі санаторію "Кришталевий палац" відкриється фестиваль "Кришталевий Трускавець – 2007". Об 15.00 годині у ПК ім. Т.Шевченка розпочнеться урочиста академія.

У суботу у концертному зал санаторію "Кришталевий палац продовжиться Всеукраїнський фестиваль "Кришталевий Трускавець-2007"

На Майдані Незалежності на дітей чекає цікава програма, конкурс малюнку на асфальті, фольклорна програма. На стадіоні – презентація футбольного клубу "Трускавець" Увечері – концерт за участю зірок української естради, салюти, феєрверки.

У неділю, 9 вересня, у храмах міста відбудеться урочистий молебень. У курортному парку пройде виставка-презентація оздоровниць та установ міста "Скарбниця здоров`я – курорт Трускавець". Вулицями міста пройде фестиваль духових оркестрів.

На гостей свята чекає авіа-парад над озером біля санаторію "Карпати", гала-концерт Всеукраїнського фестивалю "Кришталевий Трускавець-2007" (Майдан Незалежності), парад байкерів, концерт оркестру Центру військово-музичного мистецтва м. Львів, святковий концерт за участю зірок української естради.

Кульмінацією урочистостей стане святковий феєрверк.