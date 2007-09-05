Італійський кутюрьє Валентіно покидає свій дім моди

У вівторок знаменитий модельєр Валентіно оголосив про вихід з власного дому моди, створеного ним у 1960 році. Як повідомляється на сайті журналу Vogue, кутюрьє представить публіці ще один показ pret-a-porter і колекцію високої моди.

"Я пов`язую своє майбутнє з новими інтересами й перспективами", - заявив 75-річний Валентіно Гаравані (Valentino Garavani). - "Деякі з них можуть мати відношення до моди, адже я дуже хочу створювати і підтримувати інститути, що займаються вивченням дизайну моди і збереженням історії мистецтва моди. Ще в дитинстві я обожнював моделювати, і мені дуже пощастило займатися тим, що я любив усе життя".

Чутки про вихід Валентіно ходили в індустрії моди з моменту придбання Valentino Fashion Group (об`єднуючою такі бренди, як Hugo Boss, Missoni і Marlboro Classics) приватною інвестиційною компанією Permira. Як ймовірний наступник кутюрьє називається Алессандра Фачінетті (Alessandra Facchinetti), яка працювала раніше з Gucci.

У липні Валентіно з розмахом відзначив 45-ліття своєї творчої діяльності. Він вчився в міланській академії мистецтв, а в 17 років виїхав до Парижа. Попрацювавши як асистент в Домах Моди Жан Десса і Гі Лароша, в 1962 році він представив свою першу особисту колекцію. У весільних платтях від Валентіно виходили заміж Елізабет Тейлор, Джеккі Онассіс, Кортні Кокс і Дженніфер Лопес.

Головною відмітною особливістю моделей Валентіно завжди була підкреслена жіночність. Модельєр відомий фразою "червоний - єдиний колір, крім чорного і білого".

Lenta.ru