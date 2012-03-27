Попов подарував театралам квартири
12:05, 27 березня 2012Культура
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Театр на Подолі отримав 6 премій
В театрі імені Івана Франка відбулися урочистості з відзначення ювілейної 20-ї театральної премії «Київська пектораль», в ході яких голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов подарував театралам квартири.
Як інформує ICTV, служителям Мельпомени влада виділила три квартири.
Кращих акторів та режисерів-сценографів цьогоріч визначили в 14 номінаціях премії «Київська пектораль». Лідером став Театр на Подолі, який отримав 6 премій.
О.Попов пообіцяв до кінця року добудувати приміщення театру на Подолі, що на Андріївському узвозі.
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