Автор фільму про дітей у копанках: Заборона показу нагадує сталінські часи

Мотиви відмови на показ фільму "Шахта номер 8" на фестивалі документального кіно Docudays залишилися для автора і режисера Маріанни Каат незрозумілими.

Про це вона повідомила у коментарі "Українській правді. Життя".

"Фільм відмовилася показати на фестивалі співпродюсер фільму Олена Фетісова (компанія "Інтерфільм"). Мотиви відмови залишилися мені не до кінця зрозумілими. Оскільки я не живу в Україні, то мені складно в цьому розібратися", - пояснила Каат.

"Їхня характеристика фільму, надіслана фестивалю, стала для мене повною несподіванкою і образила до глибини душі. Я навіть не кажу про зміст. Стиль і тон цієї характеристики повністю запозичено з лексикону сталінських часів (в минулі часи мене після такого повели б на розстріл, судячи з усього). Мене здивував сам факт такого послання - адже в титрах фільму є логотип "Інтерфільм", названо ім`я співпродюсера, а це означає, що фільм був "підписаний" співпродюсером", - додала режисерка.

"Особистий підпис під документом може означати тільки те, що той, хто підписався, повністю згоден зі змістом. Виникає питання - якщо фільм не відповідав жанру тощо, то підписанти зробили це для того, щоб мати в майбутньому право заборонити фільм до показу в Україні?" – запитує автор фільму "Шахта номер 8".

За словами Маріанни Каат, проблем з показом стрічки не було ніде. Фільм був показаний на 29 міжнародних фестивалях і отримав безліч призів.

Водночас режисерка зауважує, що з юридичної точки зору показувати фільм в Україні можна.

"У мене був час, поки я летіла в літаку до Києва, уважно прочитати наш договір зі співпродюсером, і смію вас запевнити, що у "Інтерфільму" немає ніяких ексклюзивних прав на фестивальний, некомерційний показ фільму в Україні. Я впевнена, що Докудейз в підсумку зможе показати мій фільм по всій Україні", - додала Маріанна Каат.

Як відомо, фільм естонського режисера про дитячу працю в нелегальних шахтах Донбасу був заборонений до показу на фестивалі документального кіно в Києві.

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