На Прикарпатті відкрилася виставка оголених, целюлітних жінок

В Івано-Франківську відкрилася виставка оголених жінок під назвою «Самки та яйцекладки: жінки з культури» молодої художниці зі Львова Гриці Ерде Жінки зображені на картинах: вибриті налисо, з недоглянутим обличчям та з целюлітним, дряблим тілом.

За словами художниці, жінки «без модного одягу, косметики залишаються лише самками, які покликані доглядати за сім`єю і готувати їжу». Образ такої жінки художниця використовує і для зображення біблійних персонажів. На її полотнах вони перестають бути прекрасними дівами. Натомість глядач бачить споконвічну роль жінки – народжувати для цього світу дітей.

На відкритті виставки вона повідомила, що у Дрогобичі Львівської області назва однієї з картин – "Чотиригруда Діва Марія" стала причиною закриття виставки.

В Івано-Франківську виставка демонструється в арт-кафе "Химера" у спеціально облаштованому виставковому залі Леонардо-Да-Далі до 4-го жовтня. Виставка налічує більше десятка робіт об’єднаних єдиною тематикою, стилем і способом творення.

За словами, художниці моделями для зображених жінок слугували чоловіки.

Під час відкриття експозиції було продемонстровано відеоперформенс на поезію Гриці.