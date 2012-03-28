В Одесі відкрили Музей звуку

27 березня в Одесі в кількох кімнатах будинку №13 на вулиці Жуковського відкрився перший в Україні Музей звуку, в якому представлені унікальні екземпляри звукової апаратури і носії інформації, – від історичних раритетів до найсучаснішої звуковідтворювальної техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, відвідувачі музею, створеного головою Одеського відділення Спілки звукорежисерів України Василем Пінчуком, змогли побачити еволюцію звукозапису: колекцію грамофонних і вінілових дисків, величезні радіоприймачі, старовинні грамофони і мікрофони, портативні програвачі платівок довоєнного часу, які вміщуються в кишені і заводяться ключем. Багато відвідувачів зупинялися біля колекцій аудіотехніки, щоб послухати раритетні записи і звукові листи на платівках, вінілових стрічках та дроті.

Крім того, адміністратор музею Володимир Гребеняк розповів про деякі експонати, пов`язані з історією звуку в кіно і театрі, становлення музикантів, таперів, шансоньє і відомих одеських виконавців, історії фестивального руху Одеси.

При бажанні відвідувачі музею зможуть стати володарями ексклюзивних аудіосувенірів, які виготовлять фахівці студії звукозапису.

За словами В.Гребеняка, щойно відкритий музей, в якому зібрано понад 5 тисяч раритетних зразків аудіотехніки, покликаний також стати клубом, де збиратимуться шанувальники музики – старовинної і сучасної.