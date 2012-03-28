Кулиняк всерйоз перейнявся пропозицією Януковича заспівати для церковників

Міністр культури Михайло Кулиняк планує заспівати влітку для Президента Віктора Януковича і церковних діячів.

Як повідомляє телеканал «24», міністр всерйоз стурбувався пропозицією В.Януковича підготувати репертуар в особистому виконанні для зустрічі Президента з главами церков, яка відбудеться влітку.

За словами М.Кулиняка, з репертуаром свого виступу він ще не визначився, але він сподобається не тільки особисто В.Януковичу, але й церковним діячам.

«Якийсь спеціальний репертуар я не готую, я думаю, це будуть народні пісні. І це, дай Боже, щоб воно відбулося. А раз Президент сказав, то так і буде. А яку пісню співати – залежить від настрою, знайдемо, у мене їх дуже багато, цих пісень, я їх дуже багато знаю, українські зокрема, тому для мене в цьому плані немає ніяких питань», - сказав міністр культури М.Кулиняк.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Президент України Віктор Янукович запропонував провести наступну зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков влітку в Криму. Звертаючись до міністра культури М.Кулиняка, В.Янукович сказав, що в Криму він зможе для них зіграти і заспівати.

***М.Кулиняк закінчив Київську державну консерваторію імені П.Чайковського за фахом "скрипка" з кваліфікацією "викладач, артист камерного ансамблю, артист оркестру".