Держкіно: Стрічку "Шахта N8" ніхто не забороняв до показу

Фільм естонського режисера Мар`яни Каат "Шахта N8", що розповідає про експлуатацію дитячої праці на нелегальних шахтах Донецької області, в Україні не забороняли.

Про це повідомили в Державному агентстві України з питань кіно, пишуть Подробиці.

Зокрема, в Держкіно зазначили, що не мають жодного відношення до прийняття рішення про заборону показу на Фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA фільму "Шахта N8". Також у відомстві не володіють інформацією про поточні відносини між продюсерами фільму і фестивалем.

У Держкіно зазначають, що фільм "Шахта N8" не отримував фінансування з державного бюджету: стрічка була знята за приватні кошти естонського та українського продюсерів.

"Виняткові права на розповсюдження картини на території Україні, за словами українського продюсера, належать приватній компанії з Україною — кіностудії" Інтерфільм ". Крім того, Держкіно жодним чином не впливає на формування фестивальної програми Docudays UA. Тобто ситуація, яка склалася, є приватними відносинами між продюсерами стрічки і фестивалем і знаходиться поза межами компетенції Держкіно ", - йдеться в коментарі агентства.

Нагадаємо, 26 березня, повідомлялося, що фільм естонського режисера Мар`яни Каат про дитячу працю в нелегальних шахтах Донбасу був заборонений до показу на фестивалі документального кіно в Києві.